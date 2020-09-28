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【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）

即市財經 13:41 2020/09/28

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嘉和生物預計10月7日掛牌。

嘉和生物 （新上市編號：06998） 於今午截止招股。據外電報道指，嘉和生物以上限24元定價，集資約28.77億元。嘉和生物於10月7日掛牌。綜合多間券商數據顯示，嘉和生物錄得孖展額1051.9億元，超購364.5倍。其中，輝立借出192億、耀才借出191億、富途借出170.3億元、信誠借出128億元。

嘉和生物招股重點一覽

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富途系統顯示，嘉和生物的融資發放時間是首日放出100億元，次日放出40億元，第三日放出10億元。

嘉和生物發售約1.2億股，招股價介乎20.3元至24元，最多集資28.8億元，每手（500股）入場費12121元，預計10月7日掛牌。高盛、摩根大通、富瑞為聯席保薦人。

嘉和合共引入12名基石投資者，包括高瓴資本旗下HHJH Holdings、OrbiMed Funds、泰格醫藥 （03347） 及雲峰金融 （00376） 旗下萬通保險等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：袁諾曦

香港股票 嘉和生物—B（06998） 經濟

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