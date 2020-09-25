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【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至976億超購338倍、國際配售提早截飛（不斷更新）

即市財經 13:29 2020/09/25

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嘉和生物預計10月7日掛牌。

嘉和生物 （新上市編號：06998） 於周三（23日）至下周一（28日）中午公開招股。綜合券商數據顯示，截至下午13時27分，嘉和生物錄得孖展額約976.2億元，超購338.2倍。其中，輝立借出180億、耀才借出160億、富途借出170.3億元、信誠借出115億元。嘉和生物於10月7日掛牌。外電報道指，國際配售於今日截飛。

嘉和生物招股重點一覽

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富途系統顯示，嘉和生物的融資發放時間是首日放出100億元，次日放出40億元，第三日放出10億元。

嘉和生物發售約1.2億股，招股價介乎20.3元至24元，最多集資28.8億元，每手（500股）入場費12121元，預計10月7日掛牌。高盛、摩根大通、富瑞為聯席保薦人。

嘉和合共引入12名基石投資者，包括高瓴資本旗下HHJH Holdings、OrbiMed Funds、泰格醫藥 （03347） 及雲峰金融 （00376） 旗下萬通保險等。

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編輯：袁諾曦

香港股票 嘉和生物—B（06998） 經濟

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