  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 21:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）

即市財經 20:20 2020/09/24

分享：

嘉和生物預計10月7日掛牌。

嘉和生物 （新上市編號：06998） 於周三（23日）至下周一（28日）中午公開招股。綜合券商數據顯示，截至下午20時20分，嘉和生物錄得孖展額約953.1億元，超購330.2倍。其中，輝立借出180億、耀才借出160億、富途借出159.2億元、信誠借出115億元。嘉和生物於10月7日掛牌。

嘉和生物招股重點一覽

    點擊圖片放大
    +3
    +2

富途系統顯示，嘉和生物的融資發放時間是首日放出100億元，次日放出40億元，第三日放出10億元。

嘉和生物發售約1.2億股，招股價介乎20.3元至24元，最多集資28.8億元，每手（500股）入場費12121元，預計10月7日掛牌。高盛、摩根大通、富瑞為聯席保薦人。

嘉和合共引入12名基石投資者，包括高瓴資本旗下HHJH Holdings、OrbiMed Funds、泰格醫藥 （03347） 及雲峰金融 （00376） 旗下萬通保險等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】嘉和生物招股入場費12121元 引12名基石投資者

【新股IPO】捷心隆2115首日招股　尚未足額認購

【新股IPO】中通快遞、再鼎醫藥美股造好水位增　一文看清兩中概股IPO最新水位

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦

香港股票 嘉和生物—B（06998） 經濟

上一篇文章

【中美角力】中國指不可靠實體清單沒有預設名單　一切按企業本身行為而定

下一篇文章

【A股改革】中國創業板新股平均升幅近兩倍　註冊制改革初見效？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【美股期貨】道期反覆跌67點 納指期貨跌0.9%　首申失業救濟人數高過預期（不斷更新）
【美股期貨】道期反覆跌67點 納指期貨跌0.9%　首申失業救濟人數高過預期（不斷更新）