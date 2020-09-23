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【美國大選】Facebook刪逾百中國假帳號　涉干預美國及亞洲政治

科技 12:47 2020/09/23

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社交平台巨頭Facebook（fb）宣布，已移除了一批源自中國，企圖干預美國和亞洲地區政治的虛假帳戶。

美國總統大選將至，各大社交平台為免重蹈覆轍，讓假消息透過社交平台病毒式傳播，都決定嚴陣以待。社交平台巨頭Facebook（fb）宣布，已移除了一批源自中國，企圖干預美國和亞洲地區政治的虛假帳戶。

>>>【WeChat禁令】美國WeChat周末下載量激增28倍　趕禁令「尾班車」

>>>Facebook刪假帳號　涉與美國政治話題有關

fb昨（22日）表示，日前共刪除了155個帳戶、11個專頁、9個群組，以及旗下Instagram的6個帳戶，並強調這些帳號已違反使用政策。該企解釋，這些帳戶會假扮成菲律賓和東南亞地區的當地人，並以中文、英文及菲律賓語發表文章及管理群組，尤其關注美國海軍在南海的活動、北京在南海的利益、香港社會問題、對菲律賓總統杜特爾特和他女兒的支持、以及針對兩名美國總統候選人特朗普和拜登，發表支持和批評他們的文章。

fb網路安全政策主管指，是次是fb針對美國政治受到外國干預打擊行動中，首次發現中國帳戶。該企也相信相關帳號已在平台活躍了兩年，並會以虛擬私人網絡（VPN）隱藏真實位置，則來自中國，並與福建省有關，但就沒有直接證據證明與中國政府有關係。fb又表示，有假帳戶曾在平台消費60美元（約465港元），並以人民幣支付。

>>>【美國大選】微軟報告：中俄伊黑客涉試圖干預選舉

責任編輯：曾曉汶

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