▲ 【美國疫情】死亡人數突破20萬 特朗普：這是恥辱

新型冠狀病毒疫情肆虐，美國累計確診人數突破700萬，死亡人數突破20萬，總統特朗普被問及最新疫情時，坦言這是恥辱（it’s a shame），不過他強調，若非應對正確及時，死亡人數可能達到250萬。

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特朗普（Donald Trump）在白宮被記者追問，對美國死亡人數有何感受，特朗普回應道：「我認為這是恥辱（I think it’s a shame）」，不過他強調政府的應對恰當，指若非反應及時，禁制中國航班入境，可能有多達250萬人死亡。

特朗普並再次將矛頭對準中國，指疫情可怕，不應該發生，但中國使之發生，須緊記這點。他稱中國應阻止病毒傳出邊境，不應任由病毒傳播至全世界。

美媒The Hill報道，確有不少專家認為，在1月初禁止中國航班入境美國的政策值得一讚，一定程度拖延疫情爆發時間，爭取了更多反應時間。

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美國官員應對記者疫情相關質疑時，多次強調若非防疫得當，美國死亡個案已達200多萬。類似言論已成標準答案，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）回應記者提問時，亦稱防疫措施有效，否則死亡人數會更多。

責任編輯：林建忠