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【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加

理財智慧 14:17 2020/09/23

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百佳超級市場繼日前宣布現金食物券計劃，今天再宣佈將推出「誠心賞你」大抽獎，是在第二期保就業計劃中，獲政府接納有關回饋廣大市民的方案。

百佳表示，「誠心賞你」大抽獎，市民不用到百佳消費，亦可直接登記抽獎，只需以電話或網上登記簡單資料，便可有機會獲得超市禮券，總值3200萬元。「誠心賞你」大抽獎尚在籌備當中，將於10月公佈詳情。

迪士尼樂園9月25日重開，港人三大優惠平均每人門票$426，詳情請看【 下一頁

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。所以百佳推出「誠心賞你」大抽獎，沒有任何附加條件，對象並不限於其顧客或會員，而是全港市民，希望藉清晰易明的方案回饋大眾。

【同場加映】百佳新鮮產品優惠（9月23至24日限時兩天）：

    點擊圖片放大
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優惠期至2020年9月24日，貨品數量有限，售完即止。只適用於部分香港百佳店舖(EMax九展店舖除外)。

 

佔地18,000呎「Frozen夢幻特展」11月開幕，詳情請看【 下一頁

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責任編輯：葉卓偉

倪文玲 就業 保就業 超市 百佳

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