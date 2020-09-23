【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加

百佳超級市場繼日前宣布現金食物券計劃，今天再宣佈將推出「誠心賞你」大抽獎，是在第二期保就業計劃中，獲政府接納有關回饋廣大市民的方案。

百佳表示，「誠心賞你」大抽獎，市民不用到百佳消費，亦可直接登記抽獎，只需以電話或網上登記簡單資料，便可有機會獲得超市禮券，總值3200萬元。「誠心賞你」大抽獎尚在籌備當中，將於10月公佈詳情。

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百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。所以百佳推出「誠心賞你」大抽獎，沒有任何附加條件，對象並不限於其顧客或會員，而是全港市民，希望藉清晰易明的方案回饋大眾。

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優惠期至2020年9月24日，貨品數量有限，售完即止。只適用於部分香港百佳店舖(EMax九展店舖除外)。

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責任編輯：葉卓偉