【華為動向】華為「5機協同」求生策略　加速深圳智慧城市發展

▲ 華為輪值董事長郭平以多個例子指出如何透過AI技術應用，提出改善行業數碼化、提升營運效率的方案，以及促進深圳智慧城市發展。

華為輪值董事長郭平最新在2020 華為全聯接大會（HUAWEI CONNECT）上表示，面對美國封殺打壓需積極「求生存」，並以《5機協同，共創行業新價值》為題進行演講，其中舉出多個例子指出如何透過AI技術應用，提出改善行業數碼化、提升營運效率的方案，以及促進深圳智慧城市發展。

郭平指﹐將「5機」協同即5G、雲、計算、AI技術與行業應用融合，能針對行業痛點，促進政企管理。在將AI應用於政府、企業的主業務系統方面，去年開始就在深圳寶安國際機場，推出掃描人臉安檢方案，簡化旅客驗證流程，讓乘客花約兩秒快速通行，無須掏出身份證，將效率提升了60%；以及用於臨床CT輔助診斷、金融反欺詐風險預警之上。

▲ 華為將AI應用於政府、企業的主業務系統方面（2020華為全聯接大會直播截圖）

【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同 華為藉5G、AI「求生存」

微軟倡「零信任」網路防護 建安全遙距工作

華為指，目前有超過1800家深圳企業透過華為進行數碼轉型，涉及金融、交通、製造、電力、教育、醫療等多個行業。而在發展深圳智慧城市方面，華為藉5G 、雲、AI等領域的技術，與過百間合作夥伴，幫助深圳市政府管理服務指揮中心，建立一體化指揮體系「1+10+N」，打通42個委辦局業務系統及管理100多類數據。

此外，在中國的煤炭開採焦炭行業應用上，華為一反以往配煤主要依靠專家手工調配的傳統，與煤化集團河南鑫磊合作，以AI技術結合專家經驗，建構智能配煤模型。新系統將節約煉焦成本15元/噸，即預計每年可為該集團節約2700萬人民幣（約3079萬港元）。

▲ 華為以AI技術結合專家經驗建構智能配煤模型，將節約煉焦成本15元/噸，即預計每年可為該集團節約2700萬人民幣（約3079萬港元）。（2020華為全聯接大會直播截圖）

【WeChat禁令】美國WeChat周末下載量激增28倍 趕禁令「尾班車」

記者：張寶燕