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【港股追蹤】東亞決定岀售壽險業務 股價曾升逾4%

股樓投資 14:28 2020/09/23

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外媒消息指，東亞銀行（00023）已完成進行9個月的戰略評估，在今日公布決定啟動出售東亞人壽保險的流程。今早股價曾升4%至16.42元，至1時45分報15.84元，升約1.1%。

【滙豐新低】滙豐失守28元世紀供股價 現市值僅等於中國平安的三成 詳情請看[下一頁

東亞今召開董事會議，而有關的岀售計劃獲得股東Elliott Management Corporatio的支持。該行指，是次出售壽險業務主要是希望提高業務的價值，改善財務狀況並使管理團隊專注於其香港及內地的銀行核心業務。

【滙豐控股】商務部發布《不可靠實體清單規定》 傳滙豐FedEx或被列入清單 詳情請看[下一頁]

早前有媒體引述消息人士稱，東亞的改革方案包括出售壽險業務、銀行保險合作等。並預料交易將涉資約6億美元，或會吸引有意在相關地區擴張的保險公司。

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撰文 : 趙家盈

經濟 東亞銀行（00023）

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