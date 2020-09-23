【A股布局】科創板熱度未減　首批科創50 ETF認購規模近千億

首批科創50 ETF認購反應熱烈，累計獲得千億市資金投入，盡量有個別創科板股票上市後，股價呈腰斬，但仍然不少市場投入科創板的熱情。

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參與首批ETF的基金公司，包括華夏、易方達、華泰柏瑞、工銀瑞信等4家公司。內地報道指，華夏基金獲超過400億元（人民幣，下同）的認購，易方達、華泰柏瑞及工銀瑞信分別約276億元、180億元和100億元，合計認購規模接近1,000億元的規模。

據了解，由於每隻基金都設定首募規模上限為50億元，按比例配售，以華夏基金為例，資金獲配比例可能不到12%。

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科創50 ETF追蹤首隻科創板指數，即科創50指數，由科創板中市值大、流動性好的50隻股票組成。市場分析，ETF認購反應熱烈，反映市場暫時仍不缺資金，而且亦看好科創板龍頭公司的投資價值。

事實上，中國資本市場仍是支持新興產業融資、發展的工具之一，獲得政策扶持。發改委剛發布有關戰略性新興產業的文件，當中就有「加大科創板等對戰略性新興產業的支持力度」，可以預料科創板未來將有更多具戰略價值的龍頭上市。

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記者：林衛