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【匯豐股價】匯豐傳被列不可靠實體清單　最大股東平保3日勁蝕30億（第二版）

即市財經 17:18 2020/09/23

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中國商務部周六發布《不可靠實體清單規定》，匯豐股價急挫。

匯豐 （00005） 股價繼續尋底。中國商務部周六發布《不可靠實體清單規定》，然後官媒《環時》首席記者指匯豐很可能成為首批被列入《不可靠實體清單》的外資企業後，匯豐股價隨即急瀉。然而，匯豐未入《不可靠實體清單》，中資股東平保 （02318） 先受傷，3日賬面虧蝕逾30億元。

匯豐股價3日跌逾7%。滙豐今日一度失守28元世紀供股價，低見27.5元，最多跌逾4%，其後拗腰倒升，全日收報28.75元，升0.17%。

平保是匯豐最大股東，持有匯豐14.2億股，相當於6.97%股權。根據彭博數據，平保購入匯豐的平均成本價為68.44元，以匯豐今日收市價28.75元計，平保入股匯豐這項投資賬面虧損近564億元，虧本了近6成（撇除股息因素）。中美貿易戰下，匯豐「兩面不是人」，加上新冠肺炎疫情大流行、環球低息、英國脫歐等負面因素夾擊，今年以來，匯豐股價下跌了逾5成。

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商務部提到，會禁止被列為不可靠實體的外國公司，在中國從事進出口活動及投資。雖然外電報道指，中國政府高層對公布《不可靠實體清單》仍存在分歧，部分中國官員認為應該等到美國大選之後再來公布，以避免中美更大的衝突，但中港市場作為匯豐的金蛋----匯豐2019年經調整除稅前利潤222億美元中，本港佔高達121億元，歐洲市場則面臨嚴重虧損。中國若封殺匯豐，匯豐的形勢的確不容樂觀。

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編輯：吳敏芳

（第二版更新股價）

香港股票 滙豐控股（00005） 美國 香港 中國 中華人民共和國商務部 中美貿易戰

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