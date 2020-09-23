【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級?（訂戶專享）

美國科網股龍頭亞馬遜（美：AMZN）昨日股價急彈近6%，帶動科技股板塊普遍向好。亞馬遜爆升的觸發點之一，有指是市場上唯一持審慎態度的華爾街大行分析員轉呔叫買，令投資界充斥一片樂觀情況，與港股科技股龍頭ATMX的情況如出一轍。

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