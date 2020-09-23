【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級?（訂戶專享） 即市財經 12:43 2020/09/23 分享： 美國科網股龍頭亞馬遜（美：AMZN）昨日股價急彈近6%，帶動科技股板塊普遍向好。亞馬遜爆升的觸發點之一，有指是市場上唯一持審慎態度的華爾街大行分析員轉呔叫買，令投資界充斥一片樂觀情況，與港股科技股龍頭ATMX的情況如出一轍。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇（訂戶專享） 2020/09/22 【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇（訂戶專享） 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 2020/09/21 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 2020/09/18 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 2020/09/17 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 2020/09/16 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 潛在升幅 美國 經濟 廣告 電子商貿 目標價 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入