【小米挖角】聯想批評前高層跳槽違反競業協議　堅決向小米要人兼要錢

▲ 小米雷軍今年初挖角聯想高層常程，負責手機產品規劃。

小米 （01810） 挖角聯想集團 （00992） 前高層常程，惹起的競業協議協議又有新進展，聯想集團證實仲裁庭證明涉及的競業協議實際是常程2017年7月24日親筆簽署，常程早前卻聲稱並非本人簽署。

去年底聯想集團原來移動業務的負責人常程以自身家庭原因離職，但三日後小米主席雷軍卻宣佈常程擔任小米副總裁，負責手機產品規劃。常程於聯想曾先後主導桌面電腦、筆記本電腦及智能手機等研發，令市場好奇聯想竟然沒有安排高層離職的協議。

當時聯想回應指所有公司高層均已簽署競業條款，限制跳槽至競爭對手，今年6月聯想便向常程「開火」。

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根據內地傳媒報導，小米與聯想存在競爭關係，一般競業條款均會限制常程跳槽。至於聯想要求常程歸還股權激勵金額及違約金，很有可能是小米代為出錢。

不過，聯想最新的表態是要求常程繼續履行競業條款，意味常程或需離開小米。

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編輯：謝克迪