【美國疫情】死亡病例破20萬 不足4月增10萬

▲ 美國累計超過686萬人感染新型冠狀病毒,超過20萬人死亡。

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,據美國約翰霍普金斯大學最新統計數據顯示,美國累計超過686萬人感染新冠肺炎,超過20萬人死亡。其中死亡人數在3個多月間內飆升10萬。早前專家預計要至大選,死亡人數會增至23萬。



美國疾控中心網站顯示,7日平均確診病例和死亡病例均有增加。9月13日至19日,單日新增近5萬宗確診病例和近1000宗死亡個案,比起日增7萬宗的確診高峰期稍微回落。

其中,猶他州、德克薩斯州和南達科他州的確診病例有顯著增加;威斯康星州更在周二(22日)延長公共衛生緊急命令,是自7月30日以來第三次。

美國全國死亡病例最多的是紐約州,有逾3.3萬宗;其次是新澤西州,有逾1.6萬宗。德克薩斯州、加利福尼亞州和佛羅里達州的累計死亡病例均超過1.3萬宗。數據顯示,美國累計死亡病例由10萬宗增至20萬宗,需時不足4個月。

總統特朗普的抗疫工作一直備受批評,早前更被爆出一度淡化疫情。今年三月,特朗普曾言,若美國的死亡人數能控制在10萬至20萬之間,就算不錯了。

日前,他接受訪問時,自稱的抗疫表現「A+」,認為他和他的政府做得非常好;又指無論有沒有疫苗,美國都會出現拐點。(rounding the corner on the pandemic, with or without a vaccine)

華盛頓大學健康指標和評估研究所(The Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME)在7月時預計,由於各地不願實施新的限制措施堵截病毒傳播,加上總統特朗普執意要各州學校如期在秋季開學的因素,至年底11月總統大選,全國因患新冠肺炎的死亡人數可達208,000人。現在提前在9月底已邁過20萬大關,情況比當時預計更嚴重,目前預測大選當天,死亡人數可達23萬人。

