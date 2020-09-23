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【美國疫情】死亡病例破20萬 不足4月增10萬

環球社會熱點 11:30 2020/09/23

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美國累計超過686萬人感染新型冠狀病毒，超過20萬人死亡。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，據美國約翰霍普金斯大學最新統計數據顯示，美國累計超過686萬人感染新冠肺炎，超過20萬人死亡。其中死亡人數在3個多月間內飆升10萬。早前專家預計要至大選，死亡人數會增至23萬。

美國疾控中心網站顯示，7日平均確診病例和死亡病例均有增加。9月13日至19日，單日新增近5萬宗確診病例和近1000宗死亡個案，比起日增7萬宗的確診高峰期稍微回落。

其中，猶他州、德克薩斯州和南達科他州的確診病例有顯著增加；威斯康星州更在周二（22日）延長公共衛生緊急命令，是自7月30日以來第三次。

美國全國死亡病例最多的是紐約州，有逾3.3萬宗；其次是新澤西州，有逾1.6萬宗。德克薩斯州、加利福尼亞州和佛羅里達州的累計死亡病例均超過1.3萬宗。數據顯示，美國累計死亡病例由10萬宗增至20萬宗，需時不足4個月。

【新冠疫苗】美CDC定死線 各州需10月中交接種計劃

【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬

總統特朗普的抗疫工作一直備受批評，早前更被爆出一度淡化疫情。今年三月，特朗普曾言，若美國的死亡人數能控制在10萬至20萬之間，就算不錯了。

日前，他接受訪問時，自稱的抗疫表現「A+」，認為他和他的政府做得非常好；又指無論有沒有疫苗，美國都會出現拐點。（rounding the corner on the pandemic, with or without a vaccine）

華盛頓大學健康指標和評估研究所（The Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）在7月時預計，由於各地不願實施新的限制措施堵截病毒傳播，加上總統特朗普執意要各州學校如期在秋季開學的因素，至年底11月總統大選，全國因患新冠肺炎的死亡人數可達208,000人。現在提前在9月底已邁過20萬大關，情況比當時預計更嚴重，目前預測大選當天，死亡人數可達23萬人。

【美國疫情】蓋茨料疫苗明年初獲批 夏季恢復正常生活

【新冠疫情】美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論

責任編輯：葉芷樺

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