【港股追蹤】玖紙績後創2年新高　幾間大行都料至少升多一成　唯獨大摩竟然睇呢個價...　

玖龍紙業(02689) 公布中期多賺7.5%，派息按年增逾22%。多間大行即時唱好，大和及高盛績後分別升玖紙目標價20%及逾14%至12元。該股扭兩連跌後，今早高見11.12元，創27個月高。截至11時30分仍升逾11%報10.74元，距兩間大行目標價仍有逾一成升幅。

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另一間大行花旗睇得更加好，指玖紙下半財年稅前盈利按年增28%，至20億元人民幣，勝市場預期的16億元人民幣。該行上調玖紙未來兩財年每股盈利預測12%和13%，目標價提升20%至13.2元，維持「買入」評級，又把玖紙納入該行中國中小型工業股首選。

不過大摩就明顯與上述大行持相反意見。大摩指玖紙受惠原材料和融資成本下降，其2020年度純利按年升9%至41.68億元，惟行業產能持續擴張繼續影響價格展望。該行又稱，市場憧憬玖紙受惠人幣升值，帶動股價上升，惟基本面疲弱續影響盈利。該行僅予其目標價5元，評級「減持」，意味現價要跌一半以上。

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