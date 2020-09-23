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【新冠疫苗】美CDC定死線 各州需10月中交接種計劃

環球社會熱點 11:42 2020/09/23

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【新冠疫苗】美CDC定死線 各州需10月中交接種計劃

美國疫情持續，死亡人數突破20萬。美國疾病控制與預防中心（CDC）要求各州，在10月16日前，呈交新冠肺炎疫苗的分發計劃。提交的計劃還有些特殊要求，如須列明同何處理輝瑞及Moderna於9月中提供給各州的需冷凍試驗疫苗。

CDC聘請一批專家組成的預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP）建議，部分高風險人士應獲緊急批准，使用稀有的第一批疫苗。 CDC發言人周二（22日）表示，如果沒有提供緊急使用理由，當局不會考慮建議。

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一旦美國食品及藥物管理局（FDA）通過疫苗審批，ACIP將召開緊急會議，公布分配疫苗的特定指引及建議。ACIP成員之一兼華盛頓大學教授貝爾（Beth Bell）稱，該些建議可能比FDA緊急授權指引更具體及明確。

被問到各州如何在疫苗面世前，制訂好接種計劃，CDC免疫與呼吸疾病中心主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）解釋，提交計劃的目的是準備「在疫苗面世第一天，就可以分發疫苗了」。

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責任編輯：鄧燕君

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