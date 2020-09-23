【英國疫情】晚上10時強制關門勢壓垮餐廳 防疫效果卻成疑

新型冠狀病毒肆虐，英國收緊防疫規定，周四起酒吧餐廳晚上10時要關門。惟新招防疫效用受質疑，數據顯示，與食肆有關的感染個案佔比不高，對飲食業生意打擊卻是極大，尤其依賴深宵顧客的酒吧。

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英國政府針對餐飲業的新招，引來業界反彈，認為無必要及嚴苛（draconian）。英國款待業組織UKHospitality行政總裁Kate Nicholls指出，據政府數據，僅5%的新冠肺炎個案與餐廳有關，質疑規管營業時間的防疫效用。她稱部分地區早已實施類似措施，結果防疫效果很有限。

Nicholls形容，餐飲業本已是苦苦掙扎，新措施等同另一輪衝擊波（another crushing blow），促請政府推出特別措施，支援業界。

英國智庫經濟事務研究所（Institute of Economic Affairs）亦對強制餐廳10時關門有保留，認為會對行業造成毀滅性打擊，指政府應拿出措施防疫效果的理據。

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事實上，疫情下，英國餐飲業經營受到重大挑戰，英國酒店餐飲集團Whitbread最近宣布，裁減6000個職位。受疫情影響，Whitbread此前已關閉旗下酒店及餐廳4個月，公司上半年銷售急挫77.6%。

責任編輯：林建忠