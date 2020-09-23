【Tesla電池日】馬斯克發布最新款「4680 電池」　電池日後股價反挫近7%

Tesla周二（22日）召開 2020 年股東大會以及「電池日」(Battery Day)，行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，將會發表最新一代的「4680 電池」，降低電池成本的同時承諾該公司將在三年內推出 25,000 美元的平價汽車。Tesla股價周二收跌5.6%，市後再跌近 7% 至 394.7 美元。

馬斯克還稱，今年的汽車交付量將按年增加 30％ 至 40％，以公司去年 36.75 萬輛交付量計算，該公司今年交付量將介乎 47.775 萬至 51.45 萬輛，此前公司提出今年交付量為 50 萬輛。

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4680超級電池 電能增加5倍

馬斯克還在「電池日」上稱，將會發布最新款「4680 電池」。據Tesla披露，新電池所能提供電池能量密度是當前版本的 5 倍、功率容量增加 6 倍，電池續航能力提高 16%，新電池能將每千瓦時的成本降低14%。不過礙於技術限制，新電池還需要3年時間才能夠量產。

Tesla汽車出貨量一直受限於電池生產，馬斯克稱電池工廠無法快速擴大規模，因此需要改善電池技術，目標是將電池成本減半，從而降低汽車價格，讓更多人負擔得起。馬斯克還承諾三年後將推出一款售價 25,000 美元的汽車，相較於目前最低檔Model 3入門價的 37,990 美元，價格有 34% 下降空間。

Model S Plaid 預訂價約13.5萬美元

在 「電池日」 的最後，馬斯克還展示了Model S Plaid， 作為 Tesla旗艦車的最新款， Model S Plaid的續航里程增至 520英里 ，最高時速為 每小時200英里 ，從 起步 加速到時速60英里用時不到2秒。

根據官網預定信息顯示，Model S Plaid的預訂價為134,490美元，預計將於明年下半年交付。

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編輯：李勝男