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【百佳抽獎】百佳推3200萬元「誠心賞你」大抽獎　10月公布詳情

即市財經 15:38 2020/09/23

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百佳繼昨日公布向弱勢社群贈4000萬元現金券，擬10月推3200萬元「誠心賞你」抽獎。

長和 （00001） 旗下超市連鎖百佳繼宣布現金食物券計劃後，最新推出「誠心賞你」大抽獎，是第二期保就業計劃中的回蝕市民方案。根百佳據「誠心賞你」大抽獎，市民不用到百佳消費，也可直接登記抽獎，只需以電話或網上登記簡單資料，便可有機會獲得百佳超市禮券，總值3200萬元。百佳表示，「誠心賞你」抽獎尚在籌備當中，將於10月公佈詳情。

百佳、牛奶國際的惠康周二公布保就業計劃回饋方案，百佳擬向弱勢社群發放每人200元現金食物券，預計受惠人數逾廿萬，總額料逾4000萬元。政府周二已指，百佳、惠康提出的回饋計劃涉及金額分別為8,100萬元及1億元，分別佔所獲工資補貼金額的50%及54%。

惠康承諾6個月逾300款貨品不加價，推1.2億元「點點心意」計劃回饋社會，詳情可看【下一頁】

百佳表示，根據政府要求，（一）回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%； （二）受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客。按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。

百佳補充，有關回饋員工方面，百佳會將於12月底前發放特別獎勵。

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編輯：麥德銘

香港股票 保就業 百佳 長和（00001） 超市 惠康

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