▲ 【匯豐股價】匯豐續挫失守28元世紀供股價 匯豐何時才見底？

匯豐 （00005） 股價連跌第3日，匯豐今早曾再挫4%，終於失守28元「世紀供股價」的心理關口，破底低見27.5元。匯豐最新報27.85元，跌近3%，成交近10億元，到底匯豐何時才見底？

匯豐股價自3月20日高見47元後，股價下跌，沿下降通道向下，已跌至接近通道底部，今日通道的底部，處於約26.1元的位置，意味匯豐或最多跌至26元水平，有機會暫時見底。不過要留意的是，即使匯豐股價出現短綫反彈，一旦未能突破道通頂部，匯豐中、長綫仍然是處於反覆向下的格局。

滙豐股價今年以來已累跌54%，為表現最差的藍籌股。

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責任編輯︰梁浩碩