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【石Sir午市閒談】長和、微盟、藥明生物、濰柴、玖紙及圓通最新部署（立即觀看）

即市財經 12:46 2020/09/23

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恒生指數半日跌2點，中午收報23713點。期指應如何部署？今日焦點股有長和 （00001） 、微盟集團 （02013） 、藥明生物 （02269） 、濰柴動力 （02338） 、玖龍紙業 （02689） 及圓通速遞國際 （06123） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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香港股票 經濟 圓通速遞國際（06123） 玖龍紙業（02689） 濰柴動力（02338） 藥明生物（02269） 長和（00001） 微盟集團（02013）

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