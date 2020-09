▲ 【聯合國大會】特朗普點名炮轟中國12次 促就疫情向其追責

新冠疫情全球大流行之際,第75屆聯合國大會成為中美新戰場,美國總統特朗普在一般辯論上發表講話時,點名炮轟中國12次。特朗普又稱新型冠狀病毒為「中國病毒」,特朗普要求聯合國就新冠疫情大流行,向中國追究責任。

特朗普在錄影片段上指:

「在病毒出現的初期,中國封鎖國內旅行,卻允許航班離開中國,讓病毒傳播世界。」

(In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically, while allowing flights to leave China and infect the world.)

特朗普又指:

「中國政府、與實際上被中國控制的世界衛生組織,錯誤地宣稱沒有證據顯示,病毒會在人與人之間傳播。」

(The Chinese government, and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission.)

特朗普續指,「他們之後更錯誤地宣稱,沒有病徵的人不會傳播這種疾病」,要求聯合國就新冠疫情大流行向中國追究責任。

特朗普在約8分鐘在發言上,點名中國12次,除了談及新冠疫情,亦指中國的經濟高速發展,是以犧牲人類環境為代價。

中國國家主席習近平則指,在面對疫情時,要加強團結、同舟共濟,並充分發揮世界衛生組織關鍵領導作用,堅決打贏全球疫情阻擊戰,反對政治化、污名化。

