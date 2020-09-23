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【聯合國大會】特朗普點名炮轟中國12次 促就疫情向其追責

環球政治 10:56 2020/09/23

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【聯合國大會】特朗普點名炮轟中國12次 促就疫情向其追責

新冠疫情全球大流行之際，第75屆聯合國大會成為中美新戰場，美國總統特朗普在一般辯論上發表講話時，點名炮轟中國12次。特朗普又稱新型冠狀病毒為「中國病毒」，特朗普要求聯合國就新冠疫情大流行，向中國追究責任。

特朗普在錄影片段上指：

「在病毒出現的初期，中國封鎖國內旅行，卻允許航班離開中國，讓病毒傳播世界。」

（In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically, while allowing flights to leave China and infect the world.)

特朗普訪問說錯20句話 自稱為首位徵中國關稅總統 【下一頁】

被斥遭中國收買 世衛譚德塞反駁蓬佩奧指控 【下一頁】

特朗普又指：

「中國政府、與實際上被中國控制的世界衛生組織，錯誤地宣稱沒有證據顯示，病毒會在人與人之間傳播。」

（The Chinese government, and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission.）

特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大 【下一頁】

特朗普續指，「他們之後更錯誤地宣稱，沒有病徵的人不會傳播這種疾病」，要求聯合國就新冠疫情大流行向中國追究責任。

特朗普在約8分鐘在發言上，點名中國12次，除了談及新冠疫情，亦指中國的經濟高速發展，是以犧牲人類環境為代價。

中國國家主席習近平則指，在面對疫情時，要加強團結、同舟共濟，並充分發揮世界衛生組織關鍵領導作用，堅決打贏全球疫情阻擊戰，反對政治化、污名化。

責任編輯：林嘉莉

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