▲ 【聯合國大會】特朗普點名炮轟中國12次 促就疫情向其追責

新冠疫情全球大流行之際，第75屆聯合國大會成為中美新戰場，美國總統特朗普在一般辯論上發表講話時，點名炮轟中國12次。特朗普又稱新型冠狀病毒為「中國病毒」，特朗普要求聯合國就新冠疫情大流行，向中國追究責任。

特朗普在錄影片段上指：

「在病毒出現的初期，中國封鎖國內旅行，卻允許航班離開中國，讓病毒傳播世界。」

（In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically, while allowing flights to leave China and infect the world.)

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特朗普又指：

「中國政府、與實際上被中國控制的世界衛生組織，錯誤地宣稱沒有證據顯示，病毒會在人與人之間傳播。」

（The Chinese government, and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission.）

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特朗普續指，「他們之後更錯誤地宣稱，沒有病徵的人不會傳播這種疾病」，要求聯合國就新冠疫情大流行向中國追究責任。

特朗普在約8分鐘在發言上，點名中國12次，除了談及新冠疫情，亦指中國的經濟高速發展，是以犧牲人類環境為代價。

中國國家主席習近平則指，在面對疫情時，要加強團結、同舟共濟，並充分發揮世界衛生組織關鍵領導作用，堅決打贏全球疫情阻擊戰，反對政治化、污名化。

責任編輯：林嘉莉