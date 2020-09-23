【確保安全】美國FDA將提高緊急授權標準 新冠疫苗或未能大選前獲批

近日美國《華盛頓郵報》報導，美國食物及藥物管理局（FDA）最快將於本週公布針對冠狀病毒疫苗緊急授權使用的新標準，該新標準將更嚴格。

FDA之前曾表示，計劃公布新冠狀病毒疫苗緊急授權的新指引，並表明設定更高的標準，此舉可能令疫苗難以在美國總統選舉日之前面世。外界分析這可能將不利特朗普爭取連任。

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報導又指，新標準將要求疫苗臨床試驗參與者中位數為兩個月的數據，這一要求確保有足夠的時間評估新疫苗的副作用。還有在臨床試驗的安慰劑組中至少有五例屬嚴重的冠狀病毒病例。

FDA指新疫苗應遵循科學，即使在政治壓力的情況下，仍可確保任何疫苗在授權之前都是安全有效的。一名FDA官員表示，任何疫苗獲批之前，FDA都需要疫苗有關其效用的大量數據，而新冠疫苗一出將有成千上萬的人馬上接種，因此要以謹慎態度確保其安全。特朗普曾指責FDA拖慢新冠疫苗批核。

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責任編輯：鄭靜珊