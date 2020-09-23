【滙豐新低】滙豐失守28元世紀供股價 現市值僅等於中國平安的三成

散户愛股滙豐(00005)跌勢未止，截至10時45分報27.7元跌3.3%,失守當年金融海嘯後的世紀供股價28元。

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滙豐於2009年3月，作出12供5的世紀供股計劃。當年供股價28元，集資177億美元。滙豐當年供股後亦重上30元水平。

而經過連日下跌，滙豐市值約5700億元，僅等同其大股東之一，持有其7%股權的中國平安(02318)15900億元市值的三成多。平安去年曾表示，入股滙豐純粹為財務性投資。

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