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YouTube Kids攻港　家長可管理觀看內容及時間

科技 11:00 2020/09/23

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YouTube Kids亦為家長帶來不同的輔助功能，例如家長可決定是否開啟應用程式內的「搜尋」功能。

YouTube Kids今日正式於香港推出，除了為香港家庭帶來兒童適齡的影片，亦讓家長可輕鬆揀選適合自己小朋友的頻道，並管理小朋友觀看影片的時間，放心地讓孩子觀看YouTube。

YouTube指出，越來越多家長利用互聯網和電子平台與小朋友一同學習，以獲取更多靈感和啟發。而YouTube Kids正正可以為香港家庭帶來不同的兒童影片及學習影音內容，包括熱門卡通片、教育類影片、兒歌、兒童節目等。

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YouTube亞太區兒童及家庭學習內容夥伴主管Don Anderson表示，YouTube Kids是獨立的串流影片服務，為孩子們提供更安全的影音體驗。家長可利用安全監護設定，讓孩子能在安全情況下找到最適合自己的內容。

家長主導　可關閉「搜尋」功能

事實上，YouTube Kids亦為家長帶來不同的輔助功能，以便家長可管理孩子使用應用程式和觀看影片的狀況，其中包括「自行核准內容」模式。此模式讓家長設定孩子可在應用程式中觀看哪些影片和頻道，揀選內容或過濾某類型的影片或頻道。同時，家長亦可決定是否開啟應用程式內的「搜尋」功能。

此外，家長亦可利用內置的計時器管理小朋友的觀看時間，例如設定 30分鐘的觀看時間，YouTube Kids便會在時段結束時發出友善的提示，並停止應用程式，過程中無需家長親自行動。

責任編輯：楊匡然

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