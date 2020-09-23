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【新冠疫情】英國重啓防疫限制措施　特朗普：美國不會這樣做

環球政經 10:56 2020/09/23

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包括英國在內的歐洲疫情再次升溫，本周二（22日）英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布升級防疫措施，包括限制酒吧、餐廳營業時間等，新限制措施預期可長達 6 個月。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，即使英國實施新措施遏制病毒，美國將不採取任何措施

根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 疫情追蹤數據統計，英國本周一 ( 21 日) 單日新增逾 4300 例確診，超過 5 月時的最高紀錄，當時英國新冠肺炎死亡人數是歐洲最多。

【美國疫情】蓋茨痛批美國病毒測試耗時久　「24小時都無法得出結果」【下一頁 】

特朗普周二在於白宮接受訪問時則表示，「英國再度關閉，但我們也不會這樣做，我們了解這種疾病，也知道如何應對。」然後美國的疫情亦有升溫跡象，經過數周下降後，美國確診病例出現上升趨勢，一半以上的州份都出現更多確診，不過健康專家表示，目前尚無法確定上升趨勢是否會持續。

美國新冠肺炎死亡人數周二突破 20 萬人，是所有國家中最高，全球死亡人數則逼近 100 萬大關。

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編輯：李勝男

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