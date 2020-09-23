【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同　華為藉5G、AI「求生存」

▲ 華為輪值董事長郭平在2020 華為全聯接大會（HUAWEI CONNECT）上表示，儘管華為面對美國不斷打壓令經營趨困難，具體仍在評估﹐但仍會「求生存」為軸心發展。

華為今（23日）於線上舉行 2020 華為全聯接大會（HUAWEI CONNECT），華為輪值董事長郭平在會上表示，儘管華為面對美國不斷打壓令經營趨困難，具體仍在評估﹐但仍會「求生存」為軸心發展。郭平又認為，ICT行業因政府、企業數碼化步伐加速而得益，所以華為將會藉打造「5機」協同，即5G、雲、計算、AI技術與行業應用融合，針對行業痛點發展ICT技術，為政府及企業提供不同智能方案解決。

郭平以《5機協同，共創行業新價值》為題進行演講，其中指出華為的雲業務方面，目前已在全球擁有23個區域、雲服務超過210種，發展達150多萬開發者，未來將進一步改善混合雲解決方案，滿足政企的轉型複雜需求。

▲ 郭平指ICT行業因政企業數碼化步伐加速得益，華為將會藉打造「5機」協同，即5G、雲、計算、AI技術與行業應用融合，針對行業痛點發展ICT技術，提供不同智能方案解決。（ 2020 華為全聯接大會直播截圖）

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▲ 華為智能聯接理念（ 2020 華為全聯接大會直播截圖）

他又提到，計算的重心慢慢轉到AI、聯接及計算也需要跟行業深度結合，行業如礦山、港口、工廠均對網絡聯接的需求巨變，需要更高的帶寬。所以華為提出智能聯接理念、針對企業生產系統中的痛點，滿足行業智能製造需求。

雖然因為美國的華為禁令，華為供應鏈面臨斷裂風險，但郭平強調，將保障夥伴獲得合理收益，持續投入資源「做強供應鏈」。他舉例指，華為早於2016年開始與內地傳統散熱器供應商訊強電子合作， 幫助轉型開發5G散熱器，提升其產品質量、生產效率及供應能力，同時將成本減低30%，與該企合作3年後銷售增長超過20倍。

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記者：張寶燕