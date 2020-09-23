【新冠肺炎】疫苗全球分配計畫獲156國參與 料明年底供20億劑

新冠肺炎全球大流行，累積逾3,100萬宗確診個案，各國紛積極研究疫苗。新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）由世界衞生組織、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）及流行病預防創新聯盟（CEPI）主導，預料明年底生產出20億劑疫苗給已簽署協議的國家，但將會優先將當中3%給予醫護人員和弱勢社群。到現時為止，此計劃獲156個國家加入，惟缺中美兩大國。

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世衞在上周五（18號）呼籲較富裕的國家於截止日前參與，目前有64個富國，包括27個歐盟成員國、冰島和挪威等，亦有92個較貧窮國家加入，料未來數日將會有38個國家陸續加入。目前計劃已有9款候選疫苗，目標是能在明年底前提供20億劑疫苗。

世衛指，COVAX現面臨資金短缺等困難，例如計劃內的加速器（ACT Accelerator）需約380億美元（約2,940億港元），但現時只獲約30億美元（約232億港元）。世衛總幹事譚德塞表示，現時已很多國家同意加入COVAX計劃，又指自己對此是感到樂觀。他直言新冠肺炎疫症是一場史無前例的全球危機，要由全世界共同應對，警告各國不要只為自己國民而爭奪疫苗庫存。

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全球疫苗免疫聯盟負責人Savi Berkley表示，COVAX計劃目的是嘗試和每個國家合作，並已經和他們進行對話，亦會和所有國家繼續對話。美國總統特朗普因不滿世衞處理疫情的態度，而發聲明指將退出世衞，並不加入COVAX；同時，中國亦缺席今次計劃。加上，中、法、德、俄和美等多國家，已自行和疫苗製造商達成雙邊協議，因此拒絕參與其中。

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責任編輯：潘曉豐