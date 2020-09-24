【東亞重組】東亞擬出售東亞人壽後股價插一成　大行失望削評級（第四版）

▲ 東亞宣布啟動出售東亞人壽流程。

東亞銀行 （00023） 周三公佈策略性檢討結果，決定啟動出售東亞人壽的流程，以提高該行業務的價值，改善其財務狀況並使管理團隊專注於香港及中國內地的銀行核心業務。惟東亞未有披露出售作價，外電報道，東亞人壽作價或達6億美元。

東亞策略檢討結果未能令券商滿意，摩根士丹利稱市場對東亞策略檢討有憧憬，令東亞股價跑贏同業，但最終未能實現，評級由「增持」降至「與大市同步」，目標價由23元削至16元。

東亞周四股價跌逾一成，至上午10時30分，東亞跌10.6%，報14.2元，為近4個月以來低位。

東亞昨日表示，最新策略性檢討結果的公告也獲得基金股東Elliott Management Corporation的支持。過去屢於狙擊東亞，Elliott 聯席行政總裁兼投資總監Jonathan Pollock稱，一直有機會與聯席行政總裁李民橋、李民斌對話，認同出售BEA Life是好的第一步，期待繼續與公司對話，會跟進有關策略性計劃檢討的其他重點結論從而為股東創造價值。

東亞李國寶家族僅持股6.2%，遭外資股東Elliott狙擊5年，詳情可看【下一頁】

東亞人壽2019保費收入48億

東亞表示，東亞人壽是該行全資附屬公司，為香港的個人及企業客戶提供人壽保險產品， 於2019年的保費收入為48億元。作為出售流程的一部分，東亞將尋求簽訂長期獨家保險分銷協議，將透過東亞分銷平台，為特定保險公司分銷保險產品，從而獲取持續的收入來源。

東亞已聘請高盛為出售東亞人壽的財務顧問。

消息指，東亞潛在的剝離和合作計劃，可能吸引尋求在該地區擴張的其他保險公司參與。

東亞周三一度升5% 收市升1.4%

此外，東亞表示計劃運用其全面策略性檢討中的關鍵結論進一步提高業務價值，將專注尋找機會發展核心業務，包括通過與東亞中國內地銀行業務的策略性及協作性夥伴關係。

同時東亞將專注若干戰略重點以提升股東價值，包括過專注財富管理（包括銀行保險業務）來提高服務費收入、通過簡化運作以降低其成本對收入比率、進一步加強風險管理措施以降低信貸成本等。

東亞股價周三早曾升5%，高見16.42元，收市報15.88元，升1.4%，成交4573萬元。

（第二版更新東亞正式聲明，第三版加入Elliott 表態，第四版更新股價，第五版加入券商削價內容）

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編輯：麥德銘