【新股IPO】嘉和生物招股入場費12121元 引12名基石投資者

▲ 嘉和生物今日起招股，入場費12121元。

生物科技公司嘉和生物 （新上市編號：06998） 今日起招股，共發售約1.2億股，當中10%為香港公開發售，90%為國際配售，最多集資28.8億元。嘉和生物每股發售價介乎20.3至24元，每手（500股）入場費12121元，將於下周一（28日）中午截止認購，預計10月7日掛牌。高盛、摩根大通、富瑞為聯席保薦人。

嘉和生物為內地生物製藥公司，專注腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。嘉和預計未來12至18個月內將分別向國家藥監局提交兩項新藥上市申請，以及向國家藥監局及美國食藥監局提交四項臨床研究用新藥申請。

嘉和尚未實現盈利，今年首季錄得淨虧損約1.4億人民幣，研發開支約1.1億人民幣。

嘉和合共引入12名基石投資者，合共認購1.87億美元（約14.5億港元）股份，當中高瓴資本旗下HHJH Holdings認購3500萬美元，OrbiMed Funds認購2500萬美元，泰格醫藥 （03347） 認購2200萬美元，雲峰金融 （00376） 旗下萬通保險認購500萬美元。

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編輯：陳健婷