【玖龍紙業】玖紙績後股價飈逾1成　去年度多賺7.5%淨負債比率十年低

▲ 玖紙全年收入513.41億元人幣，按年下跌6%。雖然銷量增加逾8%至約1530萬噸創新高，但售價跌約13%。

玖龍紙業 （02689） 公布，截至今年6月底止，全年純利41.7億元人民幣，按年上升7.5%，每股盈利0.89元人民幣，派末期息每股22分，相當於約25.1港仙，去年度派息率約36%，高過前年度的33.8%。玖紙股價今早急升，最新報10.76元，飈11.9%。其他紙業股亦造好，理文造紙 （02314） 現升6.8%，最新報6.8%；晨鳴紙業 （01812） 升2.6%，報3.56元。

玖紙全年收入513.41億元人幣，按年下跌6%。雖然銷量增加逾8%至約1530萬噸創新高，但售價跌約13%。期內，毛利90.3億元人幣，按年增長6.02%；毛利率按年增加2個百分點至17.6%。淨負債比率在50.5%的10年低位。

截至6月底，集團全球的漿紙總設計年產能為1732萬噸。集團預計於2022年年底前，硬木木漿及再生漿總設計年產能將超過200萬噸，造紙總設計年產能將達到1932萬噸。

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編輯：吳敏芳