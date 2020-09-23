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【比亞迪股價】傳比亞迪與戴姆勒洽談 供應電池芯片　開市逆市升 摩通睇122元

股樓投資 09:41 2020/09/23

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據內地媒體報道，比亞迪股份（01211）正與戴姆勒（Daimler AG）洽談，向對方提供自家生產的電動汽車晶片。

比亞迪股價今早向好，開市報108元，升1.7%，成交3,300萬元。

《財富》2020改變世界100強企業　阿里巴巴排第2 榜首你估到嗎？詳情請按：【見下頁

報道引述消息人士指出，雙方就絕緣柵雙極電晶體（Insulated Gate Bipolar Transistor，IGBT）的洽談，正處於最後階段，IGBT主要用作電動汽車中的電子開關，以降低功耗並提高可靠性。

【港股追蹤】比亞迪是車股定科技股？ 晉身「紅底股」指日可待 詳情請按：【見下頁

消息又指出，洽談不保證一定會達成協議，比亞迪也正與其他汽車生產商在洽談。比亞迪在今年較早前曾表示，計劃開始向競爭對手供應一套電動車組件，以實現收入多源化的策略。

摩根大通報告指，比亞迪將於10月29日公布第三季業績，及第四季盈利指引，預期公司會繼續上調盈利預測。比亞迪在電池業務發展良好，爭取獲得來自豐田、現代汽車等的訂單，該行對集團電池外銷業務長遠看法正面，維持「增持」評級，目標價由110元升至122元。

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記者：李兆明

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