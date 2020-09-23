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【新股IPO】樂享互動6988首掛低開近6.3%　1手蝕180元

即市財經 09:23 2020/09/23

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新股樂享互動今日首日掛牌

新股樂享互動  （06988） 今日首日掛牌，樂享互動股價未能承接暗盤高開，股價開報2.7元，較招股價2.88元低0.18元或近6.3%，成交3.4億元。撇除手續費，抽中1手1000股樂享互動帳面蝕180元。

昨日暗盤，除富途暗盤交易場於開市曾閃現5.11元的超高價成交外，樂享互動大部份時間均在3.1元以下成交。於富途暗盤，樂享互動收報2.96元，升2.8%，一手帳面賺80元。

樂享互動以每股2.88元定價，為招股價範圍2.14元至3.21元的中上限定價，集資淨額14.61億元，樂享互動1手中籤率10%，抽200手（200,000股）始穩獲1手。

【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）

【新股IPO】樂享互動有赤子城影子 可望複製赤子城上市走勢？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 樂享互動（06988） IPO

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