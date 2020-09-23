【港股市況】滙豐曾失守28元世紀供股價　恒生指數轉升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反彈，聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽表示，美國需要更多財政刺激措施，加上科技股帶動，道指升140點。恒指開報23701點，跌15點。滙豐 （00005） 股價跌逾3%，失守28元世紀供股價。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【11︰55】康希諾生物 （06185） 升一成。國家主席習近平表示中國已有多款疫苗進入第3期臨床測試，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

【11︰31】滙豐 （00005） 跌幅收窄至2.1%，重上28元水平，報28.1元，大市轉升約20點，報23736點。

【11︰30】上證半日升0.02%；深證升近0.4%；創業板指升近1.5%。

【11︰15】港股跌幅收窄至約45點，報23672點。

【11︰11】濠江機電 （01408） 升兩成，股價破頂高見4.7元創上市新高。

【11︰06】大市跌幅擴大至約150點，報23566點。

【10︰45】Nike業績勝預期，帶動體育用品股表現，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 分別升近3%。

【10︰35】新股樂享互動 （06988） 今早低開逾6%後，最新「上水」報2.94元，較招股價高2.1%。

【10︰33】大市跌幅略為擴大至70點。滙豐 （00005） 個股拉低大市近50點。

【10︰14】東亞 （00023） 逆市升0.9%，高見16.2元。東亞據報最快今日公布戰略評估結果，當中或包括推進出售壽險業務。

【東亞重組】東亞最快今公布出售壽險部署 股價曾升逾3%

【10︰10】滙豐 （00005） 股價跌幅擴大至近4%，破底低見27.6元，大市轉跌40點。

【10︰08】內地今日起恢復澳門自由行，銀娛 （00027） 靠穩升近0.1%；金沙 （01928） 升近0.2%；永利 （01128） 升0.8%；美高梅 （02282） 跌2.4%；澳博 （00880） 跌0.3%；新濠 （00200） 跌0.7%。

【10︰07】福祿控股 （02101） 跌逾7%，破底低見8.1元跌穿招股價。

【10︰03】農夫山泉 （09633） 升4.7%，高見38.85元。農夫山泉上日（22日）正式納入港股通已，獲北水大舉掃貨逾5億元，為北水淨買入最多個股。

【10︰02】恒生指數升約40點，報23756點。

【10︰01】滙豐 （00005） 跌穿28元水平，報27.9元，跌2.8%，成交4.5億元。

【09︰57】僑雄 （00381） （臨時編號：02938）升24%，僑雄公布，擬以每股0.2元配售最多約1.02億股新股集資最多約2038萬元。配售價較上日收市價溢價約70.9%。

【09︰46】滙豐 （00005） 跌至28元世紀供股價，共有約800個買盤於28元排隊撈底。

▲ 滙豐28元價位排出約800個買盤

【09︰44】滙豐 （00005） 股價拖累下，大市轉跌約35點，報23681點。

【09︰41】滙豐 （00005） 跌2%，低見28.1元，下試28元世紀供股價。

【09︰39】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近1.6%，破底低見28.25元。

【09︰36】新股華住集團 （01179） 上市翌日，股價升逾5%，高見328元創上市新高。

【09︰35】港股早段轉升約45點，報23761點。

【09︰33】玖紙 （02689） 績後升逾8%，高見10.44元。玖紙全年純利41.68億元人民幣，按年升7.5%，每股盈利0.89元人民幣，派末期息每股22分人民幣，相當於約25.1港仙。

【玖龍紙業】玖紙績後股價飈逾1成 去年度多賺7.5%淨負債比率十年低

【09︰30】比亞迪 （01211） 升2.5%。報道指比亞迪正在與平治Benz母公司戴姆勒商談，向後者供應該公司生產並用於自家電動汽車的晶片。

【電動車】比亞迪高開逾1% 傳與戴姆勒商談供應電動車晶片

【09︰27】ASM太平洋 （00522） 澄清沒有私有化計劃，表示並未向任何機構或組織商討有關事項，亦沒有計劃私有化或考慮在其他地方上市，ASM太平洋股價仍升近0.5%，開報85.3元。

【09︰24】ATMX向好，阿里巴巴 （09988） 升近0.8%，開報266.8元；騰訊 （00700） 升0.1%，開報512元；美團點評 （03690） 升近0.7%，開報244.2元；小米 （01810） 升近1%，開報20.65元。

【09︰20】恒指開報23701點，跌15點。滙豐 （00005） 股價續跌逾0.8%，開報28.45元。新股樂享互動 （06988） 開報2.7元，低招股價近6.3%。

【09︰13】即月期指開報23663點，升12點。

【09︰05】人行公開市場將進行合共2000億元人民幣逆回購操作，今日有1200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放800億元人民幣。

【08︰49】恒指黑期跌23點，報23689點；道指期貨升103點，報27246點

【08︰00】滙豐 （00005） ADR折合報28.44元，跌0.26元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報514.47元，升2.97元或近0.6%。

【07︰30】港滙今晨再觸及7.75強方兌換保證，金管局承接約1.24億美元沽盤，向銀行體系注資9.61億港元。香港銀行總結餘將增至2424.9億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資9.61億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指早段曾跌157點，收報27288點，升140點或0.5%；標指收報3315點，升34點或1.1%；納指收報10963點，升184點或1.7%。

港股ADR收報23697點，跌18點。恒指夜期收報23599點，跌52點，低水118點。

道指升140點港股ADR跌18點 油價升約0.7%

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責任編輯︰梁浩碩