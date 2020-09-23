【恒指夜期】滙豐倫敦越29關　恒指夜期偏軟（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股雖然踏入超賣水平，惟反彈乏力，僅升25點，收報23742點，滙豐 （00005） 14天RSI（相對強弱指數）更跌穿18，一度挫4%失守28元世紀供股價，股價低見27.5元後低位反彈，收市升0.2%，收報28.75元。

美股開市後，納指意外走弱，道指曾升逾170點，不過，納指曾跌0.4%，夜期跌68點，超過今日港股升幅。

港股由今日起至下周一，踏入期指關鍵轉倉期，下周二結算前，大市多受技術因素左右。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【22：00】夜期跌68點。英股大升，滙豐倫敦折算報29.15港元，較港高0.4元。

【21：31】阿里增持申通快遞10%股權 累計持股達25%

【21：30】美股開市，道指升130點，納指跌6點，標指升5點。恒指夜期跌48點，低水91點。

【20：03】恒指夜期跌47點，報23653點，低水90點。

【20：02】惠譽：滙豐、渣打等與中國聯繫密切銀行 被美國制裁風險升溫

【20：01】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）

【19︰18】滙豐外圍越29關，倫敦股價折算報29.1港元，較港收市價28.75元高0.35元。

【18︰15】花旗：滙豐倘納入《不可靠實體清單》 最壞情況要沽交行

【18︰12】恒指夜期報23723點，升23點，低水20點。

【16︰30】即月期指收報23700點，升49點或0.2%，低水43點。

【16︰10】恒生指數收報23742點，升25點。滙豐 （00005） 跌逾4%後拗腰倒升，收報28.75元，升0.17%，收企世紀供股價28元之上；農夫山泉 （09633） 升7%；樂享互動 （06988） 首日掛牌，股價潛水逾6%。

【16︰00】恒指U盤前升45點，報23762點。

【15︰51】滙豐 （00005） 今早曾挫4%低見27.5元後，最新跌幅全消，報28.75元，升近0.2%。

【15︰49】恒生科技指數繼續跑贏大市，報7287點，升54點或近0.8%。恒指升24點，報23741點。

【15︰31】大市尾市一度轉升，最新報23711點，跌5點。

【15︰16】港股跌約55點，報23661點。

【15︰02】內地股市向上，上證全日升近0.2%；深證升近0.7%；創業板指升1.7%。

【14︰50】吉利 （00175） 升2.5%，高見15.76元。

【14︰33】西證國際證券 （00812） 瀉逾6成，破底低見0.075元，成交6032萬元。

【14︰19】小米 （01810） 升2%，報20.85元。小米創辦人雷軍在社交平台微博發文，小米電視大師至尊紀念版將於下周一（28日）登場。

【小米股價】小米電視大師至尊紀念版下周一登場 支援8K解像度

【14︰11】港股最新轉跌，恒生指數跌5點，報23711點。

【14︰11】農夫山泉 （09633） 升幅擴大至近7%，高見39.7元。

【14︰10】長實 （01113） 股價靠穩，升0.5%，網傳和黃成都公司被禁融資 長實回應與集團無關。

【14︰00】內銀股向下，四大內銀齊齊破底，建行 （00939） 跌1.3%；工行 （01398） 跌0.7%；中行 （03988） 跌0.4%；農行 （01288） 跌1.2%。

【13︰56】醫藥股造好，復星醫藥 （02196） 升逾6%；藥明生物 （02269） 升逾2%；中生製藥 （01177） 、信達生物 （01801） 升逾3%。

【13︰55】東亞 （00023） 升幅收窄至0.5%，報15.78元。

【13︰11】滙豐 （00005） 午後初段跌約1.6%，於28.3元水平爭持。

【13︰09】ATMX 4股中，以小米 （01810） 表現最好，升2.4%，高見21.1元。阿里巴巴 （09988） 升1.3%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團點評 （03690） 升1.6%。

【13︰02】東亞 （00023） 午後升4%，高見16.42元，最新報16.16元，升3.2%。

【13︰00】港股午後初段靠穩，升約10點，恒生指數報23726點。

【12︰37】東亞中午公佈策略性檢討結果，決定啟動出售東亞人壽的流程，以提高該行業務的價值，改善其財務狀況並使管理團隊專注於香港及中國內地的銀行核心業務。東亞半日升3.3%，中午收報16.18元。

【東亞重組】東亞啟動出售東亞人壽 股價半日升逾3%（第二版）

【12︰30】恒指黑期於港股中午收市時段跌55點，報23657點。

【12︰00】恒指半日跌2點，中午收報23713點，滙豐 （00005） 一度失守28元世紀供股價，中午收報28.25元，跌近1.6%。農夫山泉 （09633） 升逾5%；康希諾生物 （06185） 抽升一成。

【匯豐股價】匯豐續挫失守28元世紀供股價 匯豐何時才見底？

【11︰55】康希諾生物 （06185） 升一成。國家主席習近平表示中國已有多款疫苗進入第3期臨床測試，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

【11︰31】滙豐 （00005） 跌幅收窄至2.1%，重上28元水平，報28.1元，大市轉升約20點，報23736點。

【11︰30】上證半日升0.02%；深證升近0.4%；創業板指升近1.5%。

【11︰15】港股跌幅收窄至約45點，報23672點。

【11︰11】濠江機電 （01408） 升兩成，股價破頂高見4.7元創上市新高。

【11︰06】大市跌幅擴大至約150點，報23566點。

【10︰45】Nike業績勝預期，帶動體育用品股表現，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 分別升近3%。

【10︰35】新股樂享互動 （06988） 今早低開逾6%後，最新「上水」報2.94元，較招股價高2.1%。

【10︰33】大市跌幅略為擴大至70點。滙豐 （00005） 個股拉低大市近50點。

【10︰14】東亞 （00023） 逆市升0.9%，高見16.2元。東亞據報最快今日公布戰略評估結果，當中或包括推進出售壽險業務。

【東亞重組】東亞最快今公布出售壽險部署 股價曾升逾3%

【10︰10】滙豐 （00005） 股價跌幅擴大至近4%，破底低見27.6元，大市轉跌40點。

【10︰08】內地今日起恢復澳門自由行，銀娛 （00027） 靠穩升近0.1%；金沙 （01928） 升近0.2%；永利 （01128） 升0.8%；美高梅 （02282） 跌2.4%；澳博 （00880） 跌0.3%；新濠 （00200） 跌0.7%。

【10︰07】福祿控股 （02101） 跌逾7%，破底低見8.1元跌穿招股價。

【10︰03】農夫山泉 （09633） 升4.7%，高見38.85元。農夫山泉上日（22日）正式納入港股通已，獲北水大舉掃貨逾5億元，為北水淨買入最多個股。

【10︰02】恒生指數升約40點，報23756點。

【10︰01】滙豐 （00005） 跌穿28元水平，報27.9元，跌2.8%，成交4.5億元。

【09︰57】僑雄 （00381） （臨時編號：02938）升24%，僑雄公布，擬以每股0.2元配售最多約1.02億股新股集資最多約2038萬元。配售價較上日收市價溢價約70.9%。

【09︰46】滙豐 （00005） 跌至28元世紀供股價，共有約800個買盤於28元排隊撈底。

▲ 滙豐28元價位排出約800個買盤

【09︰44】滙豐 （00005） 股價拖累下，大市轉跌約35點，報23681點。

【09︰41】滙豐 （00005） 跌2%，低見28.1元，下試28元世紀供股價。

【09︰39】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近1.6%，破底低見28.25元。

【09︰36】新股華住集團 （01179） 上市翌日，股價升逾5%，高見328元創上市新高。

【09︰35】港股早段轉升約45點，報23761點。

【09︰33】玖紙 （02689） 績後升逾8%，高見10.44元。玖紙全年純利41.68億元人民幣，按年升7.5%，每股盈利0.89元人民幣，派末期息每股22分人民幣，相當於約25.1港仙。

【玖龍紙業】玖紙績後股價飈逾1成 去年度多賺7.5%淨負債比率十年低

【09︰30】比亞迪 （01211） 升2.5%。報道指比亞迪正在與平治Benz母公司戴姆勒商談，向後者供應該公司生產並用於自家電動汽車的晶片。

【電動車】比亞迪高開逾1% 傳與戴姆勒商談供應電動車晶片

【09︰27】ASM太平洋 （00522） 澄清沒有私有化計劃，表示並未向任何機構或組織商討有關事項，亦沒有計劃私有化或考慮在其他地方上市，ASM太平洋股價仍升近0.5%，開報85.3元。

【09︰24】ATMX向好，阿里巴巴 （09988） 升近0.8%，開報266.8元；騰訊 （00700） 升0.1%，開報512元；美團點評 （03690） 升近0.7%，開報244.2元；小米 （01810） 升近1%，開報20.65元。

【09︰20】恒指開報23701點，跌15點。滙豐 （00005） 股價續跌逾0.8%，開報28.45元。新股樂享互動 （06988） 開報2.7元，低招股價近6.3%。

【09︰13】即月期指開報23663點，升12點。

【09︰05】人行公開市場將進行合共2000億元人民幣逆回購操作，今日有1200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放800億元人民幣。

【08︰49】恒指黑期跌23點，報23689點；道指期貨升103點，報27246點

【08︰00】滙豐 （00005） ADR折合報28.44元，跌0.26元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報514.47元，升2.97元或近0.6%。

【07︰30】港滙今晨再觸及7.75強方兌換保證，金管局承接約1.24億美元沽盤，向銀行體系注資9.61億港元。香港銀行總結餘將增至2424.9億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資9.61億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指早段曾跌157點，收報27288點，升140點或0.5%；標指收報3315點，升34點或1.1%；納指收報10963點，升184點或1.7%。

港股ADR收報23697點，跌18點。恒指夜期收報23599點，跌52點，低水118點。

道指升140點港股ADR跌18點 油價升約0.7%

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責任編輯︰梁浩碩