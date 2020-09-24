【Tesla電池日】Tesla發布「4680電池」、3年內推20萬港元電動車　股價挫10%失守400美元

▲ Tesla料今年交付量增30%至40% 3年內推平價電動車

特斯拉Tesla（美︰TSLA）周二（22日）召開年度股東大會及「電池日」，正式發布新圓柱形電池「4680電池」，可令續航能力提高16%，每kWh能節省56%。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在會上預期，Tesla今年交付量按年增加30%至40%，並計劃3年內可製造出價格為2.5萬美元（約20萬港元）的全自動電動車。

Tesla最新指引代表，Tesla年內交付量將達47.8萬至51.4萬輛。

Tesla周三股價一度跌11.4%，低見375.88美元，失守400美元關，收報380.36美元，跌10.3%。外界普遍指，Tesla 在電池日發布的新技術都需要約3年時間收成，意味新電池產品製造效率有待完善，而非投資者所期望即時效用。

Tesla發布「4680電池（以尺寸 46x80mm 命名）」，4680電池號稱使用無極耳的設計，可減少電阻、簡化生產過程，從需降低成本。Tesla表示，4680電池所能提供的電力是當前版本的5倍、功率容量增加6倍，能讓續航能力提高16%。

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責任編輯︰梁浩碩