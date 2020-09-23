【美股焦點】Nike季度績勝預期　股價盤前升近13%

▲ 【美股焦點】Nike季度績勝預期 股價盤後升13%

全球最大體育用品零售商耐克（Nike 美︰NKE）於美股收市後公布季度業績，截至8月底季度，Nike錄得收入106億美元，按年跌0.6%，遠勝市場預期的91億美元，每股盈利95美仙，亦勝市場預期的47美仙。Nike股價盤前飈升12.7%，報131.65美元。

期內，中國銷售按年增長6%，業務最大的北美市場收入下跌2%至42.3億美元，惟仍勝預期，網上銷售增長82%。

Nike提供2021財年的指引，預期銷售將錄得高單位數至低雙位數增長。Nike CFO Matt Friend表示，展望2021財年上半年，預計收入將按年基本持平，隨著消費者恢復全價購買商品，需求將在下半年回升，有助實現全年預測。

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責任編輯︰梁浩碩