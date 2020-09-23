▲ 道指升140點港股ADR跌18點 油價升約0.7%

道指升140點

美股反彈，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及美財長姆欽（Steven Mnuchin）均表示，美國需要更多財政刺激措施，加上科技股帶動，道指早段曾跌157點，收報27288點，升140點或0.5%；標指收報3315點，升34點或1.1%；納指收報10963點，升184點或1.7%。

港股ADR跌18點

港股ADR收報23697點，跌18點。滙豐 （00005） ADR折合報28.44元，跌0.26元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報514.47元，升2.97元或近0.6%。恒指夜期收報23599點，跌52點，低水118點。

油價升約0.7%

油價向上，紐約期油收報39.6美元，升0.29美元或0.7%；布蘭特期油收報41.72美元，升0.28美元或近0.7%。

美滙指數升0.3%

市場避險情緒升溫，帶動美元上升，美滙指數報93.97，升0.3%。歐元兌美元報1.1707；美元兌日圓報104.99。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金跌0.2%

美元續強，拖累金價未止跌，紐約期金收報1907.6美元，跌3美元或0.2%。現貨金於1901美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩