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【美股收市】科網股轉強 納指彈1.7% 道指漲140點

即市財經 04:09 2020/09/23

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美股連跌4天之後，周二在科技股帶動下反彈 ; 聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及美財長姆欽（Steven Mnuchin），均表示美國需要更多財政刺激措施，鮑威爾承諾儲局會動用所有工具支撐經濟，有關言論亦令投資情緒明顯改善。
道指早段曾跌157點，中後段回穩，收報27288點，升140點或0.5%；標指收報3315點，升34點或1.1%；納指收報10963點，升184點或1.7%。
受惠研究公司Bernstein調高投資評級至「買入」，亞馬遜急漲5.7%；蘋果漲1.6%。社交媒體表現出色，Facebook升2.7%；Snap漲6.7%。
Tesla（美：TSLA）即將舉行股東大會及「電池日」，公布其在電池技術上最新發展。惟行政總裁馬斯克表示，新款電池生產計劃要到2022年才能實現量產。Tesla股價挫5.6%。
鮑威爾及姆欽出席一連三日的國會聽證會，鮑威爾形容經濟前景「高度不確定」，未來取決於疫情是否受控。姆欽表示，持續與國會商討新一輪刺激經濟方案，強調有必要加碼紓困，政府亦準備好與兩黨協商。
經濟數據方面，8月成屋銷售為600萬伙，符市場預期。由於二手樓供應短缺，樓價中位數按年升11.4%，至31.06萬美元(約242.27萬港元)，是歷來最高水平。

美滙指數走強，一度升至六周高位，高見94.08；尾段升0.32%，報93.95。金價受壓，曾跌穿1900美元，收市跌幅收窄，報1907.6美元。
市場關注美國原油庫存數據，惟擔心暴風影響美國墨西哥灣的石油生產，油價向上。紐約期油漲0.7%，收報39.6美元。

責任編輯：柯志宏

【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽出席聽證會 促財政刺激加碼（第二版）

【Tesla電池日】馬斯克事先為預期降溫　新產品2022年才能大量生產

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【美股市況】道指升140點納指漲1.7% 美滙曾升穿94 鮑威爾稱經濟仍需支持（不斷更新）

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