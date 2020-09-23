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【美股焦點】小鵬汽車獲摩通「增持」評級 股價漲5% Tesla電池日前挫4.4%

即市財經 01:40 2020/09/23

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小鵬獲摩通首予增持評級，目標價27美元。

阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 有份投資的小鵬汽車（美︰XPEV）周二股價大漲5.5%，報19.15美元。小鵬汽車首次獲得摩根大通給予初始評級「增持」，目標價27美元。

摩通分析師Nick Lai在研究報告中表示，小鵬汽車作為一家專注於自動駕駛解決方案的電動汽車初創企業，該公司將從中國的智能電動汽車長期增長趨勢中受益，並成為趨勢引領者。分析師預計，到2025財年，小鵬汽車的年收入將增長73%。

Tesla電池日前夕 股價跌4.4%

特斯拉Tesla（美︰TSLA）股價跌4.4%，報429.77美元。Tesla於9月22日美股收市後召開年度股東大會，並同時舉行「電池日」（Battery Day），令市場關注。不過，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）事前先為市場期望降溫，表示「電池日」中公布的新產品，要到2022年才能夠大規模生產。

馬斯克於Twitter發文，表示「電池日」的發布會影響長遠生產，特別是對Semi，Cybertruck及Roadster，不過所宣布的產品，要到2022年才能大批量生產。

相關文章︰【Tesla電池日】馬斯克預先為電池日降溫　TSLA開市跌逾4%（更新第二版）

【Tesla電池日】大和料Tesla公布百萬英里電池　具備無鈷化正極及乾電極技術

【美股焦點】Tesla本季交付有望破紀錄　馬斯克籲未來10日全力以赴生產

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