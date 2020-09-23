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【美國疫情】20萬人不治 超越一戰加越戰美軍死亡總數

即市財經 01:34 2020/09/23

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美國新冠肺炎死亡人數周二突破20萬人嚴峻里程碑，是美國在越戰死亡人數的三倍多，為迄今所有國家中最高。全球病故人數逾96.4萬，則逼近100萬大關。

據路透社統計，美國目前平均每周約800人死於新冠肺炎 ，該數字低於4月15日創紀錄的每日2,806人的死亡高峰。上周死亡人數在連續下降四周後，升了5%。

疫情爆發首4個月，美國有10萬人不治；其後4個月，再多10萬人死亡。據人口普查局數據，疫情導致的死亡人數，已超過第一次世界大戰和越南戰爭期間損失的美軍人數。

美國總統特朗普周一認為自己在應對新冠疫情的表現是「A+」，他又形容自己，除了公關以外的表現都「傑出」（phenomenal），因媒體不時報道關於他的「假新聞」（fake news）。美國目前染疫人數近690萬人。

特朗普又認為，即使未有疫苗面世，疾情始終都會過去。然而，專家均警告，疫情會在冬天變得更嚴峻。此前特朗普表示，美國可望在11月3日總統大選前，發放新冠肺炎疫苗。

華盛頓大學衛生研究院目前預測，到2020年底，美國的新冠肺炎死亡病例將達到37.8萬人，到今年12月，每日死亡病例將激增至3,000人。

美國人口只佔全球總數4%，惟新冠死亡人數卻佔全球約21%。據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計數據，美國每10萬居民中，約有61.09人死亡，人均死亡人數為全球國家第11高，僅次於巴西、智利、西班牙、玻利維亞、秘魯和英國等國。

責任編輯：李勝君

今年8月，Covid紀念項目成員在華盛頓紀念碑前，舉著美國國旗悼念新冠肺炎死者。（法新社資料圖片）

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