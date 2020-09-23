【美股焦點】億萬富翁Barry Diller︰股市投機味濃 應保留現金

▲ 億萬富翁Barry Diller認為，目前美股投機氣氛濃厚，宜多保留現金。

綫上旅遊平台集團Expedia（美︰EXPE）及數碼媒體公司IAC（美︰IAC）董事長、億萬富翁Barry Diller表示，目前美投機氣氛濃厚，投資者應保持充足的現金儲備。

他表示，美股由今年初低位已大幅反彈，「無論是散戶還是專業投資者，都可以將資金存放在銀行里。我認為，整體來說，現在的美股市場充斥着投機活動，我會（把錢）留在家裏。」

Diller亦警告，大選前後的不確定性會成為市場的另一個不利因素。「從現在到11月的每一天，都會愈來愈令人擔憂。」

Diller是民主黨參選人支持拜登的支持者，數據顯示他對拜登的捐款超過了60萬美元。

他認為，如果拜登在大選中獲勝，股票市場最初可能會有暫時的下滑，長遠而言何者當選區別不大。「就企業而言，從長遠來看，我認為無論是拜登獲勝或是特朗普獲勝都不會有任何特別的區別。」

惟他支持拜登加稅的主張，尤其是針對富人。Diller表示︰「我認為，要解決不平等問題，將會有一些真正要做的事情。」

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編輯︰侯景成