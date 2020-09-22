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【匯豐股價】英國推新疫情措施為期半年　英鎊走低或累匯豐

即市財經 23:17 2020/09/22

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若英國經濟進一步受到打擊，連同英鎊弱勢，匯豐不利因素將進一步增添

匯豐 （00005） 近來股價弱勢，除了政治及監管陰霾外，英鎊及英國疫情亦值得注意。歐洲疫情疑再度轉差下，英國首相約翰遜（Boris Johnson）加強防疫措施，包括強制酒吧於晚上10時關門，亦規定非必要人士在家工作等，同時警告民眾應預期措施會維持半年。消息推出下，每1英鎊兌港元跌至9.86水平，隨時不利匯豐走向。

約翰遜各項規定中，有兩項措施料對經濟影響最大，包括規定酒吧、餐廳等場所晚上10時前要關門，以及職業體育賽事原定10月起可入場觀看的計劃將暫時擱置，意味英超球迷原定10月1日入場觀看賽事的計劃亦將受限。新措施拖累下，英國經濟料受拖累，英鎊亦失守9.9水平。若英國經濟進一步受到打擊，連同英鎊弱勢，匯豐不利因素將進一步增添。

匯豐今日（22日）在港價收報28.7元，跌2%，成交額24.9億元。

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香港股票 滙豐控股（00005） 約翰遜 英鎊 英超 英國 疫情 在家工作

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