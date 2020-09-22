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【電動車】比亞迪傳與戴姆勒商談 為後者供應電動車晶片

即市財經 23:49 2020/09/22

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比亞迪傳將向戴姆勒供應半導體。

外電引述消息稱，比亞迪 （01211） 正在與平治Benz母公司戴姆勒商談，向後者供應該公司生產並用於自家電動汽車的晶片。據報談判已進入後期階段。

報道稱，比亞迪擬向戴姆勒供應絕緣柵雙極晶體管（IGBT）；IGBT是一種半導體，主要用作電動汽車中的電子開關，以降低功耗並提高可靠性。消息稱，談判最終未必會達成協議，比亞迪同時也在與其他汽車製造商談判。

比亞迪在3月說，計劃開始向競爭對手供應一套電動汽車組件，以實現收入來源的多元化。

儘管世界各地的汽車製造商都致力於轉型生產電動車，但只有少數科技公司掌握製造IGBT的技術，包括英飛凌和三菱電機。比亞迪是唯一一家獨立生產IGBT的中國汽車製造商。

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