【美國經濟】芝加哥聯儲行長︰經濟已恢復至疫情前9成 年底失業率料降至7%

▲ 聯儲局料未來數年仍不會加息。

就在聯儲局主席鮑威爾即將於國會發表講話之際，芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）就美國經濟和貨幣政策發表講說。他表示，目前美國經濟已經恢復到危機前的90%左右，儘管疫情持續，死亡人數亦見增加，但儲局仍上調了經濟預期。

埃文斯表示，預計美國的失業率將在今年年底下降到7%水平，如果有進一步的財政政和疫苗面世，預計明年年底失業率將降至5.5%。他又表示，如果缺乏財政援助，經濟衰退的動力將大大增加。他認為，額外的財政支持非常重要。他預期，未來最至少有5000億美元至1萬億美元的額外財政支持

對於通脹方面，他認為未來數年內通會續低於2%，有必要在未來幾年保持寬鬆政策。他又指出，容許通脹率高於2%，意未着美國更快地達到平均2%的通脹率。他又認為，聯儲局委員會需要就資產購買進行更多的討論。

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編輯︰侯景成