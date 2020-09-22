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【泰禾財困】泰禾人壽：下半年業務審慎樂觀 無正面回應有否投資母企

即市財經 22:09 2020/09/22

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黃宛詩推新兒童儲蓄產品

泰禾人壽母公司泰禾集團陷入財困，有傳泰禾投資有意出售泰禾人壽，泰禾人壽總經理 – 營銷及營運管理黃宛詩稱不便評論市場傳聞，重申泰禾人壽財務穩健。被問到泰禾人壽有否投資於泰禾集團時，她則無正面回應。

上半年本港保險業受疫情嚴重打擊，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為按年跌34.4%，黃宛詩指公司上半司跌幅與市場相若，展望下半年則持審慎樂觀態度。她又指，會於第四季推出數碼平台，供客戶在網上投保。

泰禾人壽推出兒童儲蓄計劃，由子女出生第15日後可投保，保障年期至受保人100 歲。產品提供139%保證現金總額。另外，產品提供獎學金，受保人滿定指定條件，如於國際運動會獲獎、獲頒十大傑出少年勳章、獲藝發局頒藝術新秀獎等均可獲獎學金。

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