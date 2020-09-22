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【全球經濟】施羅德上調今年環球經濟預測至負4.6%　疫苗料於明年中面世

即市財經 21:38 2020/09/22

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施羅德認為，若拜登當選美國總統，應可為美國經濟增長起到輕微提振作用。

全球疫情仍然反覆，歐洲再出現新一波疫情，但施羅德投資對全球經濟前景看法趨樂觀。施羅德將2020年環球國內生產總值（GDP）的增長預測，由原本的負5.4%，上調至負4.6%，主要由於美國第二季經濟表現勝於預期。施羅德同時上調了日本及新興市場國家的預測，並下調對歐元區及英國的預測。

施羅德預期，環球經濟將於第三季度進一步復甦，隨後經濟增長將於今年最後3個月出現放緩，長遠環球經濟將會出現U形復甦，意味著經濟復甦進程將較為緩慢，而不會像疫情爆發初期所預測那樣呈V形反彈，爆發新一輪疫情的風險仍然存在。

拜登當選美國總統可提振美國經濟

個別地區方面，美國今年經濟預測已由負8.2%向上修訂至負4.1%，若拜登當選美國總統，應可為美國經濟增長起到輕微提振作用。歐元區經濟增長預測由負6.1%下調至負7.8%，主因歐元區整體在新冠疫情中所受的影響較早前預計要大，第二季度的經濟表現遜於預期。英國經濟增長預測也由原本的負8.5%，下調至負10.4%。

新興市場方面，疫情最早在中國爆發，亦最早在當地受到有效控制，中國第二季經濟恢復正增長，印度經濟亦出乎意料地錄得上升，因此將新興市場的經濟展望略為上調至負2.7%。

疫苗面世可消除企業及消費者的謹慎情緒

施羅德預料，環球通脹將維持在較低水平，白宮亦有可能會易主，但預料美國國會在大選後仍將維持兩黨瓜分的局面。「若這種情況成為現實，新任美國總統利用稅項政策刺激美國經濟的能力將會受限。」

對於2021年，施羅德預期明年環球經濟增長預測為5.1%，原先為5.3%，因各國政府及央行推出的財政及貨幣政策將有利經濟恢復正增長，而且將疫苗於明年中面世的因素納入考慮當中。施羅德稱，疫苗面世對消除企業及消費者的謹慎情緒至關重要，否則這些謹慎情緒有可能會抑制投資及消費回升。

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編輯：陳韻妍

經濟 新興市場 拜登 通脹 GDP 中國 美國 白宮 美國國會 疫苗

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