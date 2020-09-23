【疫市求生】消毒產品商機大　Signify新品能有效殺新型冠狀病毒？

▲ 企業眼見消毒產品的商機愈來愈大，推出該類產品。

新冠肺炎疫情令不少市民額外注意消毒日常用品，企業眼見消毒產品的商機愈來愈大，推出該類產品。前身為Philips Lighting（飛利浦照明）的Signify（昕諾飛），亦推出一系列飛利浦UV-C紫外線專業殺菌產品。

該企沿用UV-C紫外線技術超過35年，聲稱能有效破壞細菌、病毒和孢子的DNA及RNA，從而達至殺菌效果。該企更揚言，與波士頓大學美國國家新發傳染性疾病實驗室（NEIDL）聯合開展研究，證實UV-C紫外線光源可有效滅活引起2019冠狀病毒病（COVID-19）的新型冠狀病毒SARS-CoV-2。

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該研究中，團隊使用每平方釐米5毫焦耳（mJ/cm2）的輻射劑量（輻射時間6秒），成功抑制了99%的新型冠狀病毒SARS-CoV-2。新產品包括飛利浦UV-C紫外線殺菌機，只要按預設的計時器，中等大小的物件在10分鐘內，便能完成殺菌過程。另外還設有'飛利浦懸掛式UV-C紫外線空氣殺菌裝置、飛利浦UV-C紫外線智能壁燈。

責任編輯：馬意文