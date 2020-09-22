【MPF】打工仔憂MPF基金持匯豐陪輸　積金局回應：鼓勵成員多元化投資

▲ 市傳約有三成MPF揸重匯豐，但積金局拒評個股的升跌，重申強積金持個股僅限一成，足以分散風險。

匯豐 （00005） 今天續跌2%，更一度逼近世紀供股價的28元。打工仔甚關注，若強積金（MPF）基金揸重匯豐，血汗錢被逼陪輸慘蝕。積金局回應本報查詢指，不擬就個別股份的股價波動作出回應，但強調，強積金制度的設計是讓計劃成員透過購入基金，而作多元化投資，非直接購買單一股票。

積金局指，為達致分散投資、減少風險的目的，強積金法例制定了嚴謹的投資規定及限制， 包括強積金基金投資於任何一個發行人所發行的證券，以及其他准許投資項目的總額，不得超過該基金的資產總額的10%。

胡孟青：約三成MPF基金持有匯豐

當局拒評現時有多少隻MPF基金持有匯豐，所佔總值又是多少。此外，獨立股評人胡孟青引述有分析指，約三成MPF基金持有滙豐。據了解，有市場的業界作統計指，現時市面上至少約有128個強積金基金，當中的十大持股包括匯豐，由此推斷，即至少約有三成基金揸重匯豐。

早前財經事務及庫務局局長許正宇曾回應，截至3月底止，有259個強積金基金持有匯豐及渣打 （02888） 股票，涉及強積金資產128億元，佔總資產的百分之一點五。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪