  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 21:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【MPF】打工仔憂MPF基金持匯豐陪輸　積金局回應：鼓勵成員多元化投資

即市財經 21:07 2020/09/22

分享：

市傳約有三成MPF揸重匯豐，但積金局拒評個股的升跌，重申強積金持個股僅限一成，足以分散風險。

匯豐 （00005） 今天續跌2%，更一度逼近世紀供股價的28元。打工仔甚關注，若強積金（MPF）基金揸重匯豐，血汗錢被逼陪輸慘蝕。積金局回應本報查詢指，不擬就個別股份的股價波動作出回應，但強調，強積金制度的設計是讓計劃成員透過購入基金，而作多元化投資，非直接購買單一股票。

積金局指，為達致分散投資、減少風險的目的，強積金法例制定了嚴謹的投資規定及限制， 包括強積金基金投資於任何一個發行人所發行的證券，以及其他准許投資項目的總額，不得超過該基金的資產總額的10%。

胡孟青：約三成MPF基金持有匯豐

當局拒評現時有多少隻MPF基金持有匯豐，所佔總值又是多少。此外，獨立股評人胡孟青引述有分析指，約三成MPF基金持有滙豐。據了解，有市場的業界作統計指，現時市面上至少約有128個強積金基金，當中的十大持股包括匯豐，由此推斷，即至少約有三成基金揸重匯豐。

早前財經事務及庫務局局長許正宇曾回應，截至3月底止，有259個強積金基金持有匯豐及渣打 （02888） 股票，涉及強積金資產128億元，佔總資產的百分之一點五。

相關文章：【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）

相關文章：【匯豐股價】匯豐股價腰斬未算最慘？　低息累國際銀行年內齊插5成

相關文章：【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : MPF

最新專欄文章 更多

【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士
2020/08/28
【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士
香港股票 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 退休組合 財經事務及庫務局 許正宇 強積金 財富及退休規劃

上一篇文章

【瑞幸咖啡造假】45家涉案公司被罰6100萬人幣 內媒︰只是第一步

下一篇文章

【中秋節】陞域集團向旺角及深水埗基層派發中秋福袋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【美股期貨】道指期貨續跌20點 納指期貨升0.6% Tesla「電池日」盤前跌逾4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌20點 納指期貨升0.6% Tesla「電池日」盤前跌逾4%（不斷更新）