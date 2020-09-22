【疫市求生】旅行社停擺　創辦人轉做兼職大妗

▲ 新冠肺炎疫情重挫本地旅遊業，旅遊業從業員被逼轉型。

新冠肺炎疫情重挫本地旅遊業，旅遊業從業員被逼轉型。有旅行社老闆為保持公司運作及員工生計，引入其他服務。經營本地遊和海外遊的暢達假期創辦人容杏詩表示，自己暫時轉做兼職大妗，惟大妗工作量亦不多，再看準疫情下的口罩商機，加售口罩。

她稱，做大妗、賣口罩都不夠幫補旅行社生意損失，故與居於台灣及南韓的友人合作，從事代購生意。「賺中間差價一、二百元。」而她亦在疫情期間不斷增值，考取保安人員許可證作後備，惟暫時未有打算從事保安行業。

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不想等死 曾盡力推本地遊吸客

暢達假期亦並非一直坐等疫情過去，在6月疫情稍有好轉期間，曾推出本地遊。她指出，推出本地遊並非為生意，而是擔心導遊無工開轉行，旨在提供工作機會給導遊。她更舉例，推出東平洲行程，共錄得約2,000人報名，因防疫需要，雖然每隻船座位有200個，每次亦只安排100人上船，還提供消毒搓手液。在計算營運成本後，最後公司總共只賺取約1萬元，她坦言擔心有結業危機，但會盡力避免結業。

她認為，旅行社對於推動本地消費有很大幫助，就算是一日遊，都對由膳食及交通服務需求。她更以6月放寬8人限聚令為例，雖然當時並未設8人一枱，但亦6人一枱，帶動食肆的生意。

記者：馬意文