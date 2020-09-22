【大行點睇】摩通兩大理由 看好周大福再升兩成

憧憬同店銷售復甦而於下半年從低位反彈的周大福（01929），獲摩通大幅上調目標價。摩通看好周大福的兩大理由在於預期耐用品在第三季將有更強勁的增長勢頭下，周大福的銷售增長及毛利擴張都被低估之下，對周大福的盈利預測較市場預期高出20％至25％。加上周大福有望在11月被納入MSCI指數，料將成另一個催化劑，故重申公司為該行中港零售股的首選，維持其「增持」評級，並將目標價由8.5元，大升47％至12.5元。周大福今日跌1.1%報10.3元,距目標價仍有約兩成上升空間。

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摩通認為，市場或低估周大福2021財年第四季內地的同店銷售增長。受疫情影響，公司截至今年3月底止第四財季，內地同店銷售按年跌50％，假設周大福可維持目前復甦勢頭，並在2021財年第四季回復至疫情前的銷售水平，意味該季按年增長料達一倍，尤其第四季為傳統旺季，約佔全年銷售的30％，同時2021財年公司於內地的門店數量料會增加，將帶動整體銷售強勁回升。

該行相信，周大福本月同店銷售表現仍較疲弱，但受中秋節推遲影響，料下半年表現會較強。

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